La Francia in dodici film. Festival con grandi nomi (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’ultima interpretazione di Philippe Noiret in ‘Père et fils’ arriva sul grande schermo a Firenze, per la prima volta in Italia, grazie a France Odeon. Il Festival del cinema francese, che giunge quest’anno alla sua sedicesima edizione, mette in programma dodici film, la maggior parte dei quali in anteprima nazionale, accompagnati da attori, registi e numerosi ospiti, tra cui l’attore Vincent Lindon, coppa Volpi all’81esimo Mostra del cinema di Venezia. Senza dimenticare un omaggio all’icona Alain Delon, recentemente scomparso. L’appuntamento con la rassegna diretta da Francesco Ranieri Martinotti, con la presidenza di Enrico Castaldi, è dal 29 ottobre al 2 novembre. Lanazione.it - La Francia in dodici film. Festival con grandi nomi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’ultima interpretazione di Philippe Noiret in ‘Père et fils’ arriva sul grande schermo a Firenze, per la prima volta in Italia, grazie a France Odeon. Ildel cinema francese, che giunge quest’anno alla sua sedicesima edizione, mette in programma, la maggior parte dei quali in anteprima nazionale, accompagnati da attori, registi e numerosi ospiti, tra cui l’attore Vincent Lindon, coppa Volpi all’81esimo Mostra del cinema di Venezia. Senza dimenticare un omaggio all’icona Alain Delon, recentemente scomparso. L’appuntamento con la rassegna diretta da Francesco Ranieri Martinotti, con la presidenza di Enrico Castaldi, è dal 29 ottobre al 2 novembre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I primi venticinque anni del Festival Franciacorta in Cantina - cosa è cambiato e quali sono gli impegni futuri - Un indotto, voglio precisare, che non è soltanto quello dell’evento nei giorni della kermesse, ma che si traduce in una fidelizzazione dei visitatori che tornano nelle nostre terre, apprezzano la nostra cucina e le bellezze artistiche di questi luoghi e acquistano le nostre bollicine anche in altri periodi dell’anno». (Linkiesta.it)

La Francia in dodici film. Festival con grandi nomi - non ancora uscito in Francia. Il 2 novembre per la prima volta il festival arriva a Fiesole, dove, alle 10.30, al Nuovo Teatro, lo scrittore, poeta e saggista Tahar Ben Jelloun incontrerà il pubblico ... (lanazione.it)

Al cinema La Compagnia France Odeon - Dal 29 ottobre al 2 novembre la rassegna dedicata al cinema francese. Dodici film e un omaggio ad Alain Delon ... (nove.firenze.it)

A Firenze torna France Odeon, il festival del cinema francese: 12 film, anteprime e ospiti - Sedicesima edizione a Firenze per France Odeon, la rassegna dedicata al cinema francese, che torna d al 29 ottobre al 2 novembre. (055firenze.it)