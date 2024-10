Il regista Daniele Luchetti ospite in università a Verona per la proiezione del film "La Scuola" (Di giovedì 24 ottobre 2024) In collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell’università degli studi di Verona, verrà proiettato il film “La Scuola” di Daniele Luchetti (1995, 104min). Venerdì 25 ottobre dalle 18.30 alle 21.30 aula Caprioli, Polo Zanotto, via San Francesco 22 dell’università degli Studi di Verona Veronasera.it - Il regista Daniele Luchetti ospite in università a Verona per la proiezione del film "La Scuola" Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell’degli studi di, verrà proiettato il“La” di(1995, 104min). Venerdì 25 ottobre dalle 18.30 alle 21.30 aula Caprioli, Polo Zanotto, via San Francesco 22 dell’degli Studi di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il futuro del cinema italiano - Daniele Luchetti : "Il ministro Giuli ci ascolti. Spero in un dialogo" - Visto che con il suo predecessore il dialogo è stato molto ridotto". Claudia Gerini, Valeria Golino e Daniele Luchetti parlano del momento delicato che l'industria cinematografica sta attraversando, dal tax credit alla Legge Cinema. A lanciare l'allarme qualche settimana fa ci aveva pensato Nanni Moretti dal palco della 81° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, ricevendo il premio per …. (Movieplayer.it)

"Lacci" : Alba Rohrwacher e Luigi Lo Cascio - Laura Morante e Silvio Orlando nel film di Daniele Luchetti. Da non perdere - stasera in tv - Silvio Orlando e Linda Caridi. E, come sempre, in streaming su RaiPlay. Un film sull’amore che non rende liberi: stasera in tv c’è “Lacci” di Daniele Luchetti, con un cast spettacolare (foto 01 Distribution) La trama di “Lacci” Napoli, primi Anni 80. Laura Morante e Silvio Orlando in una scena di “Lacci” (foto 01 Distribution) Trent’anni dopo, Aldo (Silvio Orlando) e Vanda (Laura Morante) sono ancora sposati. (Amica.it)