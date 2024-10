Il “disturbatore televisivo” Gabriele Paolini: «Cambio sesso, ho già iniziato la transizione» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra poco sarà libero. Anche di cambiare sesso. Il “disturbatore televisivo” Gabriele Paolini, che tra pochi giorni uscirà dal carcere di Rieti dove sta scontando una condanna a 8 anni per induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale su minori, ha annunciato che cambierà sesso: «Qui ne ho passate davvero tante, ma di recente ho avuto un problema di salute. L’operazione mi ha segnato molto e mi ha fatto capire che il mio corpo di uomo non mi appartiene più». Paolini ha fatto sapere di aver già iniziato il percorso di transizione, con l’aiuto di una psicologa della Asl. Gabriele Paolini con Vittorio Sgarbi (Imagoeconomica). Lettera43.it - Il “disturbatore televisivo” Gabriele Paolini: «Cambio sesso, ho già iniziato la transizione» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra poco sarà libero. Anche di cambiare. Il “, che tra pochi giorni uscirà dal carcere di Rieti dove sta scontando una condanna a 8 anni per induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale su minori, ha annunciato che cambierà: «Qui ne ho passate davvero tante, ma di recente ho avuto un problema di salute. L’operazione mi ha segnato molto e mi ha fatto capire che il mio corpo di uomo non mi appartiene più».ha fatto sapere di aver giàil percorso di, con l’aiuto di una psicologa della Asl.con Vittorio Sgarbi (Imagoeconomica).

