Il Decreto Salva Casa e ciò che implica. I monolocali e gli effetti sui millesimi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Decreto Salva Casa entrato in vigore lo scorso luglio prevede che siano considerati abitabili i locali che presentano un'altezza e una superficie minima interna minori rispetto a quanto era stato precedentemente stabilito. Prendendo in esame, invece, l'aspetto condominiale, è importante sottolineare che il frazionamento di un'unità immobiliare - ad eccezione di specifici casi di divieti o limitazioni regolamentari - non è in alcun modo soggetto ad approvazione assembleare. Inoltre, ciò comporta una modifica delle tabelle millesimali le cui spese saranno a carico di chi opera il frazionamento stesso. Quotidiano.net - Il Decreto Salva Casa e ciò che implica. I monolocali e gli effetti sui millesimi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilentrato in vigore lo scorso luglio prevede che siano considerati abitabili i locali che presentano un'altezza e una superficie minima interna minori rispetto a quanto era stato precedentemente stabilito. Prendendo in esame, invece, l'aspetto condominiale, è importante sottolineare che il frazionamento di un'unità immobiliare - ad eccezione di specifici casi di divieti o limitazioni regolamentari - non è in alcun modo soggetto ad approvazione assembleare. Inoltre, ciò comporta una modifica delle tabelle millesimali le cui spese saranno a carico di chi opera il frazionamento stesso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Decreto Salva Casa - ecco per cosa non servirà più la sanatoria - html), la legge attuale non definisce chiaramente l'abuso parziale (le piccole modifiche non autorizzate) e l'abuso o difformità totale (lavori completamente non autorizzati), a differenza delle variazioni essenziali (come l’aumento di cubatura) che sono ben specificate nel Tue. Le difformità possono essere considerate regolari a condizione che non ci siano stati ordini di demolizione e che sia stata rilasciata una certificazione non annullabile. (Quotidiano.net)

Cosa cambia nel decreto migranti con cui il governo vuole salvare il piano Albania - Nella bozza del dl con cui il governo Meloni vuole blindare il modello Albania spunta una norma che consente il ricorso in Appello contro le sentenze del Tribunale sui rimpatri dei migranti. Ora il decreto passa al Quirinale, in attesa della promulgazione.Continua a leggere . (Fanpage.it)

L’ANCE Sicilia lancia l’allarme “trasparenza” per la scarsa concorrenza negli appalti - L'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Sicilia ha lanciato l'allarme "trasparenza" per la scorsa concorrenza negli appalti, durante il Consiglio generale ... (98zero.com)

I numeri dell'economia tengono, ma il ruolo lombardo annaspa - Comincia ufficialmente la discussione sui candidati per le elezioni di Milano a metà 2027. La candidatura civica di Mario Calabresi sfuma ancora prima di sbocciare, sullo sfondo scintille tra il ... (ilfoglio.it)

Appalti, “allarme trasparenza” dell’Ance: “È aperta solo una gara su 4” - Il sistema delle gare chiuse, sottolinea l’associazione dei costruttori, è meno trasparente e non garantisce tutti. Il tema è stato sollevato nel corso del Consiglio generale di Ance Sicilia, ... (livesicilia.it)