I precedenti di Jannik Sinner a Parigi-Bercy e il feeling mai trovato con l’imprevedibile 1000 francese

(Di giovedì 24 ottobre 2024)e il Palais Omnisports di, sede dell’ultimo Mastersdell’anno, non hanno propriamente un bellissimo rapporto. L’evento transalpino si è sempre rivelato di complessa interpretazione per la collocazione e anche per le condizioni in cui l’attuale numero 1 del mondo ci è arrivato nel tempo. Ma andiamo con ordine. Nelle prime due stagioni di esplosione, quelle 2019 e 2020,il torneo semplicemente non l’ha giocato per varie scelte personali o per una semplicissima classifica troppo bassa per i tempi. Tutto è iniziato, così, nel 2021. Doveva essere un bell’anno d’esordio per lui, invece il sorteggio fu terribile nei suoi confronti. Al secondo turno, il bye gli “regalò” Carlos Alcaraz, in quella che fu la prima sfida tra i due.