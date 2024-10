Zonawrestling.net - Goldberg dichiara guerra a Gunther: “Non me ne starò seduto a farti dire stro***ate, non sono ancora morto!”

(Di giovedì 24 ottobre 2024)non è più sotto contratto con la WWE, ed è a tutti gli effetti un free agent. Dopo aver strizzato l’occhio alla AEW, che ha causato più dei rumors che un effettivo flirt tra le parti, il suo inaspettato ritorno a Bad Blood ha colto tutti di sorpresa, alimentando (a ragione) le voci secondo cui il suo ultimo match si farà in WWE, e sarà contro. Il World Heavyweight Champion è stato protagonista di un promo mirato su, ospite all’evento, e lo ha definito un “One- Trick Pony”, chiara frecciatina al suo “arsenale” piuttosto esiguo. C’era da aspettarselo Nel corso del suo podcast CarCast,ha spiegato di aver portato la moglie Wanda e il figlio Gage allo show mentre si trovava in città per lavoro, e che doveva aspettarsi un attacco da parte di qualcuno: “Ho portato Wanda e Gage ad Atlanta, ero lì per lavoro, per girare uno show televisivo.