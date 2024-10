Quotidiano.net - Edilizia libera, ecco cosa si può fare

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Decreto Salva Casa ha apportato modifiche significative facendo rientrare nella cosiddetta “” tutta una serie di nuove fattispecie. Si va dagli interventi di manutenzione ordinaria, agli interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore ai 12 Kw, agli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. Tra gli interventi che non necessitano di nessun procedimento autorizzativo, vengono comprese anche le opere stagionali o temporanee. Per quanto riguarda le nuove fonti di energia, sono da considerare comele installazioni di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza.