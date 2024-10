Drogato, rapinato e trovato morto: i carabinieri bloccano la cremazione, si sospetta l’omicidio (Di gioved√¨ 24 ottobre 2024) I carabinieri hanno bloccato la cremazione della salma dell'anziano trovato morto in casa a Roma, dopo un incontro con una 47enne che lo ha narcotizzato e rapinato. Disposta l'autopsia, si sospetta l'omicidio. Fanpage.it - Drogato, rapinato e trovato morto: i carabinieri bloccano la cremazione, si sospetta l’omicidio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di gioved√¨ 24 ottobre 2024) Ihanno bloccato ladella salma dell'anzianoin casa a Roma, dopo un incontro con una 47enne che lo ha narcotizzato e. Disposta l'autopsia, sil'omicidio.

Roma - pensionato trovato morto in casa. Era stato narcotizzato e rapinato da una donna conosciuta in chat - Dall'analisi delle chat sui social network, i carabinieri sono arrivati a identificare la donna, una dominicana di 47 anni, che ora è in carcere. (Vanityfair.it)

Drogato e rapinato da una straniera : anziano trovato morto in casa - Drogato e rapinato è stato trovato privo di vita. Il pensionato è stato raggirato da una donna che lo aveva adescato tramite un sito d'incontri. (Imolaoggi.it)

Roma - pensionato trovato morto in casa : narcotizzato e rapinato - Disposta la custodia cautelare per la donna che ha adescato, narcotizzato e derubato un pensionato nel quartiere Quarticciolo a Roma. . Secondo la Procura di Roma la responsabile è una 47enne originaria della Repubblica dominicana, ora accusata di rapina aggravata e indebito utilizzo di carte di credito. (Tg24.sky.it)