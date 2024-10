Com’è fatto e quanto vale il Pallone d’Oro: si parte da due semisfere cave di ottone, è solo placcato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Premio dall'immenso valore sportivo, che rende immortale chi lo vince, il Pallone d'Oro ha un valore materiale relativamente basso, considerando di cosa è fatto: circa 3000 euro. Fanpage.it - Com’è fatto e quanto vale il Pallone d’Oro: si parte da due semisfere cave di ottone, è solo placcato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Premio dall'immenso valore sportivo, che rende immortale chi lo vince, ild'Oro ha un valore materiale relativamente basso, considerando di cosa è: circa 3000 euro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Real Madrid - Ancelotti si gode un Vinicius da Pallone d’Oro : «Raro vedere un giocare fare quello che ha fatto lui» - Sahin ci mette del suo: […]. Le parole di Carlo Ancelotti sulla rimonta del Real Madrid contro il Borussia Dortmund e sulla prestazione fenomenale di Vinicius Rimonta incredibile del Real Madrid in Champions League: al Bernabeu i Blancos vanno sotto all’intervallo 2-0 contro il Borussia Dortmund nella rivincita della scorsa finale, ma nella ripresa la musica. (Calcionews24.com)

Lautaro e il Pallone d'Oro : "'Ho fatto un'annata spettacolare - ci spero" - Lautaro Martinez sogna il Pallone d`Oro. E` un obiettivo, oltre che un grande desiderio. L`attaccante dell`Inter è tornato a parlare del premio... (Calciomercato.com)

Il centrocampista del Manchester City Rodri è soddisfatto del riconoscimento del Pallone d’Oro - twitter. Sarebbe un sogno, ovviamente, perché non ho mai pensato di poter arrivare a questo momento ma, d’altra parte, una volta che arrivi qui vuoi solo lasciare che le persone dicano cosa pensano e basta. “Sono le conseguenze del duro lavoro, della costanza e del non arrendersi mai. “Sì, so che svolgo un ruolo diverso rispetto alla maggior parte dei giocatori che vengono nominati per questi trofei”, ha aggiunto Rodri, “ma dimostra anche che il calcio può essere bello da diverse prospettive. (Justcalcio.com)