CardioBreast Dragon Boat, a Palermo penultima tappa per Ottobre rosa (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - Nell'Ottobre rosa, sabato 26 è Palermo a ospitare la penultima tappa del CardioBreast Dragon Boat Festival 2024, l'iniziativa per sensibilizzare sul tumore al seno e le malattie cardiovascolari, promossa dall'Istituto nazionale ricerche cardiovascolari (Inrc) con la collaborazione della Federazione italiana Dragon Boat (Fidb) e il contributo non condizionato di Daiichi Sankyo Italia. Il prossimo sabato, la Lega Navale Arenella ospiterà una gara amichevole tra squadre Dragon Boat costituite da donne operate di tumore al seno che, al termine dell'esibizione, condivideranno le loro esperienze di vita e sportive con pubblico e supporter. La partenza è prevista alle 10 da via Scalo Vecchio Arenella. Per tutta la durata della manifestazione, dalle 9. Liberoquotidiano.it - CardioBreast Dragon Boat, a Palermo penultima tappa per Ottobre rosa Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - Nell', sabato 26 èa ospitare ladelFestival 2024, l'iniziativa per sensibilizzare sul tumore al seno e le malattie cardiovascolari, promossa dall'Istituto nazionale ricerche cardiovascolari (Inrc) con la collaborazione della Federazione italiana(Fidb) e il contributo non condizionato di Daiichi Sankyo Italia. Il prossimo sabato, la Lega Navale Arenella ospiterà una gara amichevole tra squadrecostituite da donne operate di tumore al seno che, al termine dell'esibizione, condivideranno le loro esperienze di vita e sportive con pubblico e supporter. La partenza è prevista alle 10 da via Scalo Vecchio Arenella. Per tutta la durata della manifestazione, dalle 9.

