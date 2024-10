Oasport.it - Basket, la Dinamo Sassari batte nettamente gli ucraini del BC Dnipro il FIBA Europe Cup ed ipoteca il passaggio del turno

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Laconcede il bis contro il BCinCup edla qualificazione alsuccessivo! Dopo la vittoria di 24 ore fa, infatti, il Banco di Sardegnanuovamente glinella gara di ‘ritorno’ col punteggio di 55-98 disputata al PalaSerradimigni per le difficoltà degli ospiti di ritornare in Lettonia dove giocano in campo neutro per le vicende extra-sportive, in un match indirizzato già dal primo quarto e condotto fino alla sirena finale. Quarta vittoria in quattro partite fin qui disputate per gli uomini di Coach Markovic, con 15 punti di Giovanni Veronesi e 11 equamente divisi tra Eimantas Bendzius e Miralem Halilovic.