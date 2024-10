Banca Mondiale promuove strategia di genere:punta a più opportunità per donne (Di giovedì 24 ottobre 2024) Washington, 24 ott. (askanews) – Il Gruppo della Banca Mondiale ha compiuto oggi i primi passi verso l’implementazione della strategia di genere 2030, annunciando durante gli annual meetings a Washington una serie di azioni e obiettivi concreti che mirano ad aumentare le opportunità economiche per più donne. Gli obiettivi, annunciati in un evento di punta durante le riunioni annuali del Gruppo della Banca Mondiale del 2024, si concentreranno sull’uso della banda larga, sulla protezione sociale e sull’accesso al capitale. Questi sforzi contribuiranno a uno dei tre pilastri della strategia di genere, che è dedicata ad ampliare e consentire la partecipazione delle donne all’economia globale. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Washington, 24 ott. (askanews) – Il Gruppo dellaha compiuto oggi i primi passi verso l’implementazione delladi2030, annunciando durante gli annual meetings a Washington una serie di azioni e obiettivi concreti che mirano ad aumentare leeconomiche per più. Gli obiettivi, annunciati in un evento didurante le riunioni annuali del Gruppo delladel 2024, si concentreranno sull’uso della banda larga, sulla protezione sociale e sull’accesso al capitale. Questi sforzi contribuiranno a uno dei tre pilastri delladi, che è dedicata ad ampliare e consentire la partecipazione delleall’economia globale.

