Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “Nordio? Io da tempo invoco la prova del palloncino. Questo è un potere politico ignorante, le leggi che scrivono sono porcherie”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “sostiene che i magistrati di Roma non hanno capito bene la sentenza della Corte di giustizia europea? Io daladelquando sento queste castronerie, perché oggi la Corte Europea ha detto ache è lui che non ha capito. Quindi, il decreto legge che hanno fatto ieri, se contrasta, come effettivamente è, con quello che hanno deciso i giudici europei, è come se non esistesse: il giudice italiano non deve nemmeno fare ricorso, disapplica il decreto”.le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco, che, rispondendo al filosofo Massimo Cacciari secondo il quale unche attacca la magistratura è debole, osserva: “Oltre a essere debole è un. Questi quandole, sembrano delle bestie.