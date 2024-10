Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-10-2024 ore 19:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) LuceverdeBuonasera dalla redazione sta calando di intensitàsulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo ora incolonnamenti a tratti in carreggiata interna a partire dall’ uscita Cassia bis a cena al bivio aL’Aquila in carreggiata esterna code a tratti dal vivo con laFiumicino sino alla Tuscolana resta critica la situazione sulla tangenziale a causa di un incidente avvenuto nella galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni tutto ilche proviene dalla sala e deviato allo svincolo Batteria Nomentana inevitabili le code code che partono dalla galleria Giovanni XXIII è ancora in tangenziale abbiamo ancora una menti perintenso dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria direzione quindi Stadio Olimpico poi ci sono e rallentamenti con code all’uscita dalla galleria Giovanni XXIII fino al Gemelli...