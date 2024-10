Si chiude la stagione outdoor di atletica leggera per il Cus (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pisa, 23 ottobre 2024 - Domenica 20 ottobre, presso la pista Pietro Mennea di Cecina, si è svolto il Trofeo delle Province Toscane, un appuntamento che ha segnato la chiusura della stagione outdoor di atletica leggera. L’evento, riservato alle categorie giovanili, ha visto protagonisti i migliori atleti toscani nati negli anni 2009/2010 (cadetti/e) e 2011/2012 (ragazzi/e), selezionati in rappresentativa per ciascuna provincia. Per il CUS Pisa, sono stati convocati 10 atleti, che hanno contribuito in modo significativo al successo della squadra. Tra i cadetti, il miglior risultato è stato ottenuto da Febe Ferrara, che ha chiuso al 5° posto nei 300 Hs con un tempo di 49”37. Ottime performance sono arrivate dalla marcia: Mattia Bonanno ha conquistato il 4° posto nella 2 km con 12'46"86, migliorando il suo primato personale. Lanazione.it - Si chiude la stagione outdoor di atletica leggera per il Cus Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pisa, 23 ottobre 2024 - Domenica 20 ottobre, presso la pista Pietro Mennea di Cecina, si è svolto il Trofeo delle Province Toscane, un appuntamento che ha segnato la chiusura delladi. L’evento, riservato alle categorie giovanili, ha visto protagonisti i migliori atleti toscani nati negli anni 2009/2010 (cadetti/e) e 2011/2012 (ragazzi/e), selezionati in rappresentativa per ciascuna provincia. Per il CUS Pisa, sono stati convocati 10 atleti, che hanno contribuito in modo significativo al successo della squadra. Tra i cadetti, il miglior risultato è stato ottenuto da Febe Ferrara, che ha chiuso al 5° posto nei 300 Hs con un tempo di 49”37. Ottime performance sono arrivate dalla marcia: Mattia Bonanno ha conquistato il 4° posto nella 2 km con 12'46"86, migliorando il suo primato personale.

