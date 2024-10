Sport.quotidiano.net - Roma-Dinamo Kiev: giallorossi vogliono il primo successo in Europa, formazioni e orari tv

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)23 ottobre 2024 - Non bisogna girarci intorno, la nuovaLeague richiede di fare punti quanto prima e lanon ne è stata capace. Nella giornata di domani però c'è la possibilità di rifarsi davanti al proprio pubblico e la squadra di Ivan Juric non vuole mancare l'occasione. Nella sfida valevole per la terza giornata diLeague infatti i capitolini ospitano allo stadio Olimpico la, in una sfida sulla carta alla portata dei. Calcio d'inizio fissato per le 18:45. Lavuole ripartire dopo un avvio europeo complicato. Nel debutto infatti era arrivato un buon pareggio contro l'Athletic Club di Bilbao, squadra dalla qualità e dal potenziale per arrivare in fondo alla competizione, meritando forse qualcosa di più.