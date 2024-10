Quotidiano.net - Palma Campania, scoperto un laboratorio tessile abusivo: due denunce per caporalato

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Napoli, 23 ottobre 2024 – Un blitz della Guardia di finanza a(Napoli) ha portato alla luce un, sito nella zona industriale del comune. Era operativo senza le regolari autorizzazioni ed era dedito alla fabbricazione di capi di abbigliamento e accessori. L'intervento ha consentito di sequestrare l'intero complesso industriale di 350 metri quadrati, 67 macchinari per la lavorazione, 33 mila capi di abbigliamento tra prodotti finiti e semilavorati, 1.500 etichette riportanti l'indicazione ‘Made in Italy’, 5.300 metri di fibra elastica e oltre 8,5 quintali di rifiuti speciali non pericolosi. Nell’opificio, in condizioni igienico-sanitarie precarie e con macchinari privi dei dispositivi di sicurezza, lavoravano 15 cittadini bengalesi: due di loro era ‘in nero’.