Oasport.it - Pallanuoto femminile, Serie A1 2024-2025: nette vittorie di Orizzonte Catania e SIS Roma negli anticipi della seconda giornata

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per lasciare spazio nel fine settimana alle Coppe Europee, laA1divede andare in scena quest’oggi duestagione regolare:per L’Ekipee SIS, che restano così a punteggio pieno, rispettivamente contro Smile Cosenzae Brizz Nuoto, entrambe ancora ferme al palo in classifica. La SISliquida la Brizz Nuoto con il punteggio di 17-4. Nel primo quarto le capitoline indirizzano subito il match con il parziale di 5-0. Le acesi reagiscono nellafrazione, accorciando dapprima sul 2-5 dopo 4? e poi sul 4-6 dopo 6?, ma da quel momento non segneranno più. La SIS riallunga a metà gara sull’8-4 e poi dilaga nellaparte dell’incontro, portandosi sul 14-4 all’ultimo intervallo, prima di chiudere i conti sul definitivo 17-4.