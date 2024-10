Meteo mercoledì cieli nuvolosi o molto nuvolosi

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, Il vortice di bassa pressione che ha portato forte maltempo dapprima al Nord con l’alluvione in Emilia Romagna poi al Sud tra Sicilia e Calabria non si riassorbirà completamente e rappresenterà un’insidia anche nei prossimi giorni. Dunque dovremo aspettarci ancora delle piogge e dei temporali che a tratti potranno essere moderati ma che colpiranno in maniera isolata e saranno più probabili nel settore compreso tra le Isole maggiori, la fascia centrale tirrenica e parte del Nord. Nel frattempo il flusso perturbato atlantico tenderà a riorganizzarsi mettendo in campo intorno a metà settimana una profonda saccatura che si spingerà fino all’Europa occidentale. Ciò costituirà un ulteriore incentivo per le precipitazioni su diverse delle nostre regioni. Vediamo allora che cosa si prevede.