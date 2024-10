Mensa a scuola da ampliare. Ci sono i fondi per Folignano (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Comune di Folignano ottiene un importante finanziamento di quasi mezzo milione di euro a seguito del bando per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell’ambito del Pnrr. Per Folignano è finanziato un progetto di 432mila euro destinato all’ampliamento degli spazi: l’intervento contribuirà così a incentivare il tempo pieno a favore degli studenti e sarà di grande supporto anche per le famiglie. "Il ringraziamento va a tutta la mia squadra e agli uffici del Comune per aver centrato questo obiettivo in tempi rapidissimi – spiega il sindaco Matteo Terrani –. Il finanziamento ci dà l’occasione per organizzarci al meglio quando saranno in funzione tutte e cinque le classi del tempo pieno che richiederanno una maggiore necessità di spazi". Ilrestodelcarlino.it - Mensa a scuola da ampliare. Ci sono i fondi per Folignano Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Comune diottiene un importante finanziamento di quasi mezzo milione di euro a seguito del bando per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell’ambito del Pnrr. Perè finanziato un progetto di 432mila euro destinato all’ampliamento degli spazi: l’intervento contribuirà così a incentivare il tempo pieno a favore degli studenti e sarà di grande supporto anche per le famiglie. "Il ringraziamento va a tutta la mia squadra e agli uffici del Comune per aver centrato questo obiettivo in tempi rapidissimi – spiega il sindaco Matteo Terrani –. Il finanziamento ci dà l’occasione per organizzarci al meglio quando saranno in funzione tutte e cinque le classi del tempo pieno che richiederanno una maggiore necessità di spazi".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ampliamento mensa, a Folignano arrivano 432mila euro - L’opera sarà costruita a fianco della scuola primaria "Peppino Impastato" e risponde a una necessità di maggiore capacità delle strutture scolastiche ... (lanuovariviera.it)

Ascoli Calcio, 9 match in 48 giorni per chiudere il girone d'andata. Cinque gli impegni in trasferta - Ascoli Calcio, 9 match in 48 giorni per chiudere il girone d'andata. Cinque gli impegni in trasferta - picenotime.it - IT ... (picenotime.it)

Mense scolastiche, 432 mila euro per il Comune di Folignano - Il Comune di Folignano ottiene un importante finanziamento di quasi mezzo milione di euro a seguito del bando per la realizzazione e messa in sicurezza ... (picenonews24.it)