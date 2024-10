Iodonna.it - Insieme a pantaloni gessati, dolcevita sottili e gonne in pelle. Come abbinare il maglione con la mezza zip nell'Autunno 2024

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Eleganza a metà. Per sopravvivere con brio e gusto alla stagione fredda appena cominciata, occorrono capi tanto raffinati quanto originali. Capaci, con un solo dettaglio, di ravvivare un look intero. Sarà per questo che ilcon zip da donna si prepara a diventare il vero capo passe-partout del momento.