Il tribunale vieta la messa in onda prevista per il 25 ottobre (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Stop ad Avetrana – Qui non è Hollywood. La serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi avvenuto nel comune tarantino nel 2010, la cui messa in onda era prevista per il 25 ottobre sulla piattaforma Disney+ è stata bloccata. La decisione, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, arriva dal «giudice della sezione civile del tribunale di Taranto, Antonio Attanasio» che «ha accolto il ricorso d’urgenza presentato nei giorni scorsi dal sindaco di Avetrana Antonio Iazzi». Iodonna.it - Il tribunale vieta la messa in onda prevista per il 25 ottobre Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Stop ad Avetrana – Qui non è Hollywood. La serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi avvenuto nel comune tarantino nel 2010, la cuiineraper il 25sulla piattaforma Disney+ è stata bloccata. La decisione, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, arriva dal «giudice della sezione civile deldi Taranto, Antonio Attanasio» che «ha accolto il ricorso d’urgenza presentato nei giorni scorsi dal sindaco di Avetrana Antonio Iazzi».

