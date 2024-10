Lanotiziagiornale.it - Il governo salva ancora le banche: affossata la tassa sugli extraprofitti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Neanche se ne parla. Ladellenon viene neanche considerata dale dalla maggioranza. Tanto da sopprimere la proposta di legge del Movimento 5 Stelle che chiede proprio di introdurre unabancari. In commissione Finanze, alla Camera, la maggioranza ha votato l’emendamento soppressivo della proposta a prima firma del capogruppo pentastellato a Montecitorio, Francesco Silvestri. Ed è proprio lui stesso a dare notizia di quanto avvenuto in commissione. Ille: cancellata la proposta per laCon l’approvazione dell’emendamento soppressivo, il testo viene di fatto bloccato e lunedì in Aula, alla Camera, si terrà di fatto solo la discussione generale.