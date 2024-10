Il Collaboratore scolastico deve occuparsi anche delle “attività di pulizia e lavaggio degli alunni delle parti intime e del cambio dei pannolini”? Ecco cosa risponde l’ARAN (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si è trattato di un punto molto dibattuto durante la scorsa primavera, che ha anche visto sindacalisti trovarsi in difficoltà nell'interpretazione di alcuni passaggio del Contratto Collettivo Nazionale firmato (sezione “Declaratoria delle aree”, nell’allegato A), relativamente agli incarichi dei collaboratori scolastici. L'articolo Il Collaboratore scolastico deve occuparsi anche delle “attività di pulizia e lavaggio degli alunni delle parti intime e del cambio dei pannolini”? Ecco cosa risponde l’ARAN . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si è trattato di un punto molto dibattuto durante la scorsa primavera, che havisto sindacalisti trovarsi in difficoltà nell'interpretazione di alcuni passaggio del Contratto Collettivo Nazionale firmato (sezione “Declaratoriaaree”, nell’allegato A), relativamente agli incarichi dei collaboratori scolastici. L'articolo Ildie deldei”?

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nasce il premio teatrale Maurizio Costanzo per i detenuti - Un premio intitolato alla memoria di Maurizio Costanzo che coniuga la sua grande passione per il teatro con l'impegno civile che lo ha visto per tanti anni vicino al mondo delle carceri. (ANSA) ... (ansa.it)

La musica degli anni '80 e '90, secondo SEGA - Ci sono tuttavia anche casi di suggestioni probabilmente involontarie ... che dietro la colonna sonora del gioco del 1994 ci sia stato il contributo di Michael Jackson e dei suoi collaboratori, come ... (multiplayer.it)

ASL Napoli 3 Sud: concorso pubblico per 14 collaboratori amministrativi - L'ASL Napoli 3 Sud, in Campania, ha indetto un concorso per 14 collaboratori amministrativi, con inquadramento nell'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari. Ecco bando, requisiti, domand ... (ticonsiglio.com)