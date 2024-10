«Ho già del vomito sul maglione»: Obama rappa Eminem sul palco di Detroit – Il video (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Andate a votare, per favore», non c’erano molti dubbi sull’endorsement di Eminem nei confronti di Kamala Harris, in corsa per le imminenti presidenziali americane. Ieri il rapper è intervenuto al comizio della vicepresidente a Detroit, la sua città, sostenendo in un breve discorso che: «È importante usare la propria voce, non credo che nessuno voglia un’America in cui le persone si preoccupano nell’esprimere le proprie opinioni. Penso che il vicepresidente Harris sostenga un futuro per questo paese in cui queste libertà e molte altre saranno protette e sostenute». Il rapper classe 1972, che ha fatto la storia del genere e presto diventerà nonno, ha poi lasciato spazio al discorso di Barak Obama. L’ex Presidente si dichiara particolarmente nervoso e spiega: «Devo dire che ho fatto molti comizi, ma fa effetto entrare dopo Eminem». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Andate a votare, per favore», non c’erano molti dubbi sull’endorsement dinei confronti di Kamala Harris, in corsa per le imminenti presidenziali americane. Ieri il rapper è intervenuto al comizio della vicepresidente a, la sua città, sostenendo in un breve discorso che: «È importante usare la propria voce, non credo che nessuno voglia un’America in cui le persone si preoccupano nell’esprimere le proprie opinioni. Penso che il vicepresidente Harris sostenga un futuro per questo paese in cui queste libertà e molte altre saranno protette e sostenute». Il rapper classe 1972, che ha fatto la storia del genere e presto diventerà nonno, ha poi lasciato spazio al discorso di Barak. L’ex Presidente si dichiara particolarmente nervoso e spiega: «Devo dire che ho fatto molti comizi, ma fa effetto entrare dopo».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Obama, introduced by Eminem at Harris rally, gets rock star welcome in Detroit - Former president Barack Obama urged Detroiters to vote for Vice President Kamala Harris during a rally Tuesday where he was introducted by Eminem. (yahoo.com)

Rapper Eminem and Obama rally voters for Kamala Harris in Detroit - Detroit rapper Eminem stepped into the political arena in his hometown, where he spoke briefly at a rally for Vice President Kamala Harris. (usa.inquirer.net)

'Palms are sweaty, knees weak': Obama raps Eminem's 'Lose Yourself' at rally in Detroit - Former President Barack Obama rapped Eminem’s award-winning 2002 song “Lose Yourself” at Vice President Kamala Harris’ campaign rally on Tuesday. (usatoday.com)