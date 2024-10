Grande Fratello, Shaila Gatta spiazza: “Credo di essere innamorata di Lorenzo!” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Grande Fratello continua a essere teatro di intrecci amorosi e colpi di scena, e questa volta la tensione si sposta anche oltreconfine, precisamente al Gran Hermano spagnolo. Dopo il chiacchierato quadrilatero tra Shaila Gatta, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Helena Prestes nella casa del Grande Fratello italiano, i riflettori sono ora puntati su ciò che sta accadendo tra Shaila e Lorenzo, che attualmente si trovano ospiti nel reality spagnolo. In un momento di confidenza con le nuove coinquiline del Gran Hermano, Shaila Gatta ha finalmente ammesso i suoi sentimenti per Lorenzo Spolverato: la ballerina, che ha mostrato una forte affinità con il modello durante la loro permanenza nella casa italiana, ha rivelato di essere innamorata di lui. Questa rivelazione ha acceso ancora di più le dinamiche di coppia che potrebbero esplodere al loro ritorno in Italia. Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila Gatta spiazza: “Credo di essere innamorata di Lorenzo!” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilcontinua ateatro di intrecci amorosi e colpi di scena, e questa volta la tensione si sposta anche oltreconfine, precisamente al Gran Hermano spagnolo. Dopo il chiacchierato quadrilatero tra, Javier Martinez,Spolverato e Helena Prestes nella casa delitaliano, i riflettori sono ora puntati su ciò che sta accadendo tra, che attualmente si trovano ospiti nel reality spagnolo. In un momento di confidenza con le nuove coinquiline del Gran Hermano,ha finalmente ammesso i suoi sentimenti perSpolverato: la ballerina, che ha mostrato una forte affinità con il modello durante la loro permanenza nella casa italiana, ha rivelato didi lui. Questa rivelazione ha acceso ancora di più le dinamiche di coppia che potrebbero esplodere al loro ritorno in Italia.

