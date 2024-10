Furto nei cantieri di Mugnano di Napoli: arrestato un 46enne per tentato furto aggravato (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di furto all’interno di un cantiere edile ha scosso Mugnano di Napoli nella notte, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La prontezza dei cittadini e l’intervento dei Carabinieri hanno permesso di arrestare un uomo già noto alle autorità, mentre tentava di smontare parti dell’impalcatura di un ponteggio. Questo soggetto, in attesa di giudizio, potrebbe essere collegato ad altri crimini nella zona. Allerta cittadina e tempestivo intervento dei Carabinieri Nella nottata di mercoledì, diversi abitanti di Mugnano di Napoli hanno notato movimenti sospetti in un cantiere edile situato in via Colombo. Preoccupati per la situazione, hanno prontamente contattato i Carabinieri per segnalare l’accaduto. Gaeta.it - Furto nei cantieri di Mugnano di Napoli: arrestato un 46enne per tentato furto aggravato Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio diall’interno di un cantiere edile ha scossodinella notte, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La prontezza dei cittadini e l’intervento dei Carabinieri hanno permesso di arrestare un uomo già noto alle autorità, mentre tentava di smontare parti dell’impalcatura di un ponteggio. Questo soggetto, in attesa di giudizio, potrebbe essere collegato ad altri crimini nella zona. Allerta cittadina e tempestivo intervento dei Carabinieri Nella nottata di mercoledì, diversi abitanti didihanno notato movimenti sospetti in un cantiere edile situato in via Colombo. Preoccupati per la situazione, hanno prontamente contattato i Carabinieri per segnalare l’accaduto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Polizia Locale di Napoli: intervento "alto impatto" a Secondigliano e Fuorigrotta - La Polizia Locale di Napoli, attraverso il personale dell'Unità Operativa Secondigliano, supportata dall'Unità Operativa Avvocata e in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Campania e il ... (reportweb.tv)

Mugnano di Napoli, furto notturno in un cantiere edile: arrestato un noto 46enne - MUGNANO DI NAPOLI – Questa notte i Carabinieri sono intervenuti a Mugnano di Napoli per la segnalazione di un furto in atto nel cantiere edile di via Colombo. Sul posto i militari hanno sorpreso il ... (ilmeridianonews.it)

Mugnano, furto notturno in cantiere: Carabinieri arrestano 46enne - MUGNANO – Questa notte i Carabinieri sono intervenuti a Mugnano di Napoli per la segnalazione di un furto in atto nel cantiere edile di via Colombo. Sul posto i militari hanno sorpreso il 46enne Franc ... (napolivillage.com)