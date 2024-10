Lanazione.it - Firenze, finge di cercare lavoro mostrando un cartello. Ma è una tecnica per rubare

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)23 ottobre 2024 - Entra dai commercianti facendo finta di essere povero e aver bisogno di, ma in realtà un ladro e se ne fugge rubando i valori sul bancone. È una nuovadi un ladro. L’ultimo a farne le spese lunedì, il toelettatore per cani Leonardo Lanini di via del Ponte Rosso, zona piazza Libertà, derubato dello smartphone. “Era un mendicante, è entrato in negozio, aveva un grossodi cartone con scritto ‘aiutami, cerco’ e lo ha appoggiato sul bancone – spiega l’esercente – l’ho allontanato gentilmente, lui ha ripreso ildal bancone e se ne è andato velocemente. Pochi minuti dopo mi sono accorto che era sparito anche il mio telefono che era proprio sotto al punto dove aveva appoggiato il".