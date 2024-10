Ex Province al voto, un disegno di legge all'Ars potrebbe cambiare tutto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il voto per il Consiglio metropolitano di Messina il 15 dicembre? potrebbe saltare nuovamente tutto. In commissione Affari Istituzionali all'Ars è stato presentato un disegno di legge per la reintroduzione dell'elezione diretta dei presidenti e dei consiglieri dei Liberi consorzi e delle Città Messinatoday.it - Ex Province al voto, un disegno di legge all'Ars potrebbe cambiare tutto Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilper il Consiglio metropolitano di Messina il 15 dicembre?saltare nuovamente. In commissione Affari Istituzionali all'Ars è stato presentato undiper la reintroduzione dell'elezione diretta dei presidenti e dei consiglieri dei Liberi consorzi e delle Città

