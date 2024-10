Donazione organi: Asl e "Lo sportello di Mattia" incontrano gli studenti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'Asl Brindisi entra negli istituti scolastici per promuovere il progetto "Il dono a scuola”, realizzato con l’associazione “Lo sportello di Mattia”, dedicata a Mattia Tagliente, 24enne morto nel 2013 dopo un incidente stradale e che ha donato i suoi organi. Il 24 ottobre alle 11 nell’Istituto Brindisireport.it - Donazione organi: Asl e "Lo sportello di Mattia" incontrano gli studenti Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'Asl Brindisi entra negli istituti scolastici per promuovere il progetto "Il dono a scuola”, realizzato con l’associazione “Lodi”, dedicata aTagliente, 24enne morto nel 2013 dopo un incidente stradale e che ha donato i suoi. Il 24 ottobre alle 11 nell’Istituto

Donazione organi: Asl e "Lo sportello di Mattia" incontrano gli studenti - Partirà presso l'istituto "Morvillo Falcone" il progetto "Il dono a scuola” realizzato con l’associazione dedicata al giovane morto nel 2013 dopo un incidente stradale ... (brindisireport.it)

