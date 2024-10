Chiara Dituri e la boxe | Un pugno in testa mi ha distrutta ma continuo Mi dicono | Sei carina perché combatti?

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)è soprannominata Speedysul ring è velocissima. Vuole diventare campionessa mondiale dei pesi superpiuma. Insegna educazione fisica e dopo il lavoro va alla alla Gleason’s Gym di Dumbo, a Manhattan. La palestra di Muhammad Ali e Mike Tyson. A lei è dedicato un documentario: La Santa di Brooklin, del regista italiano Ulisse Lendaro. I suoi genitori si trasferirono qui sedicenni da Mola di Bari, hanno divorziato quando lei aveva sei anni. Il padre fa l’elettricista: «Ci parliamo, ma non sempre, lui mi taglia fuori a caso e senza motivo. Ma non mi interessa, è irrilevante se mi parla o no». E lei racconta la sua storia al Corriere della Sera. La commozione cerebrale «Mi sentivo impotente crescendo, non mi sentivo ascoltata da mia madre. Non sono stata trascurata di proposito, ma aveva da fare: era preoccupata per mio fratello. Lui si drogava pesantemente.