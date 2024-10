Metropolitanmagazine.it - Caso Balocco, l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni si difenderà dalle accuse con una memoria scritta

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)sicon unache sarà depositata dai legali dell’e imprenditrice digitale nelle prossime settimane.sicon unadigitale, dopo la chiusura delle indagini legate al notoPandoroe alle uova di cioccolato Dolci Preziosi, sicon una. Non ci sarà, quindi, un interrogatorio davanti ai Pm a meno non che ci siano ripensamenti o richieste da parte della stessa. Lasarà depositata dai legali dell’nelle prossime settimane. Proprio questa mattina gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana hanno incontrato il procuratore aggiunto Eugenio Fusco in seguito alla notifica di chiusura delle indagini avvenuta il 4 ottobre.