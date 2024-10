Teramo: riprendono le ricerche di Giorgio Lanciotti sul Gran Sasso, coinvolti alpinisti e volontari (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La scomparsa di Giorgio Lanciotti, avvenuta il 21 settembre scorso sul Gran Sasso, ha mobilitato alpinisti e volontari per un’intensa opera di ricerca che oggi è stata ripresa con rinnovato vigore. Sotto la direzione dell’alpinista esperto Pasquale Iannetti, le operazioni si concentrano su aree strategiche della Vetta Orientale. L’obiettivo è quello di coordinare al meglio gli sforzi e massimizzare le possibilità di ritrovamento del desaparecido, coinvolgendo non solo gli specialisti del soccorso, ma anche gruppi di volontari. Coordinamento e strategia delle operazioni di ricerca Le ricerche di oggi sono state avviate dopo una temporanea sospensione imposta dalla Prefettura. Pasquale Iannetti, alpinista archetipico e con una vasta esperienza nelle operazioni di soccorso in montagna, ha delineato un piano operativo che si basa su due fasi principali. Gaeta.it - Teramo: riprendono le ricerche di Giorgio Lanciotti sul Gran Sasso, coinvolti alpinisti e volontari Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La scomparsa di, avvenuta il 21 settembre scorso sul, ha mobilitatoper un’intensa opera di ricerca che oggi è stata ripresa con rinnovato vigore. Sotto la direzione dell’alpinista esperto Pasquale Iannetti, le operazioni si concentrano su aree strategiche della Vetta Orientale. L’obiettivo è quello di coordinare al meglio gli sforzi e massimizzare le possibilità di ritrovamento del desaparecido, coinvolgendo non solo gli specialisti del soccorso, ma anche gruppi di. Coordinamento e strategia delle operazioni di ricerca Ledi oggi sono state avviate dopo una temporanea sospensione imposta dalla Prefettura. Pasquale Iannetti, alpinista archetipico e con una vasta esperienza nelle operazioni di soccorso in montagna, ha delineato un piano operativo che si basa su due fasi principali.

