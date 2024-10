Cityrumors.it - Tennis, svolta epocale: arriva la nuova regola che non piace neanche ai tennisti

(Di martedì 22 ottobre 2024) La federazione internazionale diha definitivamente approvato unanorma che sarà introdotta in tutti i tornei ATP a partire dal 1 gennaio 2025 Dalla prossima stagione sarà possibile per iti interagire con i propri allenatori durante le partite, sulla falsariga di quello che avvienermente durante gli incontri di Coppa Davis. Soltanto che i vari coach, potranno interloquire con i propri assistiti soltanto in determinati momenti del match. Un cambiamento per certi versiche ha già diviso gli stessi giocatori, contrari al cambiamento dello stesso spirito del gioco. Lo staff di Jannik Sinner – Cityrumors.it – Il coaching era di fatto già stato legalizzato dall’ITF in via sperimentale in questa stagione durante i tornei dello Slam, così come è legale ormai nei tornei organizzati dai circuiti professionistici gestiti dall’ATP maschile e dalla WTA femminile.