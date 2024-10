"Si attivi uno sportello contro il bullismo" (Di martedì 22 ottobre 2024) "Il Comune attivi uno sportello anti-bullismo, dove i docenti e i ragazzi con i loro genitori, possano trovare adeguati piani di ascolto, supporto psicologico e strumenti legali per arginare il fenomeno". La richiesta arriva dal consigliere comunale Pino Pariano che evidenzia: "Il suicidio di un povero ragazzo avvenuto alcuni giorni fa a poca distanza da noi riporta drammaticamente in prima pagina una questione ancora aperta, che coinvolge tanto le famiglie quanto il mondo della scuola: il fenomeno del bullismo. E’ un problema oggettivo con cui dobbiamo fare i conti e che produce gravissime conseguenze nei giovani che ne sono vittime. Ilrestodelcarlino.it - "Si attivi uno sportello contro il bullismo" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Il Comuneunoanti-, dove i docenti e i ragazzi con i loro genitori, possano trovare adeguati piani di ascolto, supporto psicologico e strumenti legali per arginare il fenomeno". La richiesta arriva dal consigliere comunale Pino Pariano che evidenzia: "Il suicidio di un povero ragazzo avvenuto alcuni giorni fa a poca distanza da noi riporta drammaticamente in prima pagina una questione ancora aperta, che coinvolge tanto le famiglie quanto il mondo della scuola: il fenomeno del. E’ un problema oggettivo con cui dobbiamo fare i conti e che produce gravissime conseguenze nei giovani che ne sono vittime.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via l’attività dello sportello di assistenza e consulenza per la tutela della salute promosso dalla FAP - Federazione Anziani e Pensionati delle Acli - Questo sportello formalizza la prima collaborazione tra FAP Acli, Cittadinanzattiva e Fondazione Arezzo Comunità per affermare una società più equa e senza disparità tra cittadini che possono e cittadini che non possono permettersi di ricorrere alla sanità privata, con l’obiettivo poi di ampliare ulteriormente i servizi congiunti in ulteriori ambiti sociali e sanitari. (Lanazione.it)

Attività produttive : in arrivo lo sportello telematico unico di Pescara - Montesilvano e Spoltore - In linea con la nascira de La Nuova Pescara è in arrivo lo sportello unico delle attività produttive dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, che consentirà di presentare le pratiche da remoto. Stop dunque a carta e burocrazia. È quanto si legge sul sito del Comune di Pescara, che... (Ilpescara.it)

“I compiti per le vacanze sono troppi” - l’80% di studenti e genitori dicono no. L’esperto : “I docenti siano a disposizione per attività di sportello - orario di lavoro esteso a 40 ore e stipendio adeguato” - L'articolo “I compiti per le vacanze sono troppi”, l’80% di studenti e genitori dicono no. L'estate è tempo di vacanze, relax e spensieratezza, soprattutto per gli studenti che hanno alle spalle un lungo e impegnativo anno scolastico. Eppure, per molti di loro, il peso dei compiti estivi rischia di oscurare la gioia del periodo estivo. (Orizzontescuola.it)