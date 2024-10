Serie A, dilaga la censura: la protesta invisibile dei tifosi della Roma e il silenzio omertoso che circonda il pallone (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono state nascoste le immagini della Curva Sud deserta per protesta nei 15’ iniziali di Roma-Inter: domenica la televisione ci ha regalato l’ultima perla di un fenomeno dilagante in un mondo omertoso come quello del calcio. La censura. La Lega, di fatto, ha imposto a Dazn e Sky di non mostrare cose “brutte”, ma solo “belle”. E quelle scomode, si sa, sono “bruttissime”. Non disturbare il manovratore – ovvero club e presidenti – è regola diffusa, con l’accondiscendenza dei media, salvo quando entra in scena la magistratura, vedi il caso delle curve di Milan e Inter, da anni tenute sotto scacco dalla malavita con la maiuscola. Costretti dall’onda, i mezzi di comunicazione accendono finalmente i riflettori. Si scoprono gli altarini. Emergono collusioni e collisioni. Ilfattoquotidiano.it - Serie A, dilaga la censura: la protesta invisibile dei tifosi della Roma e il silenzio omertoso che circonda il pallone Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono state nascoste le immaginiCurva Sud deserta pernei 15’ iniziali di-Inter: domenica la televisione ci ha regalato l’ultima perla di un fenomenonte in un mondocome quello del calcio. La. La Lega, di fatto, ha imposto a Dazn e Sky di non mostrare cose “brutte”, ma solo “belle”. E quelle scomode, si sa, sono “bruttissime”. Non disturbare il manovratore – ovvero club e presidenti – è regola diffusa, con l’accondiscendenza dei media, salvo quando entra in scena la magistratura, vedi il caso delle curve di Milan e Inter, da anni tenute sotto scacco dalla malavita con la maiuscola. Costretti dall’onda, i mezzi di comunicazione accendono finalmente i riflettori. Si scoprono gli altarini. Emergono collusioni e collisioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manifestazioni pro Gaza a Roma - promotori sfidano censura il 5 ottobre - attesi in 40mila - Amnesty : "Protesta tutelata da diritti umani" - Manifestazioni pro Gaza a Roma: i promotori (Tra cui le associazioni Giovani palestinesi d’Italia, Associazione dei Palestinesi in Italia, Udap - Unione democratica arabo-palestinese e Comunità palestinese d’Italia), sfidano la censura imposta dal Viminale e dalla questura di Roma per il 5, il 6 e i . (Ilgiornaleditalia.it)

“Censurate in tv le immagini della protesta dei tifosi” : l’Agcom apre un’istruttoria su Roma-Udinese - “Con buona pace della Costituzione e del diritto dell’informazione“, conclude la nota. La durissima contestazione dei tifosi della Roma, nonostante la vittoria per 3-0 contro l’Udinese alla prima di Ivan Juric in panchina, aveva nel mirino Dan e Ryan Friedkin, i due proprietari del club. Mentre gli unici cori sono stati appunto per De Rossi. (Ilfattoquotidiano.it)

Uk tra sentenze e accuse di censura : così il Labour ha sfruttato le leggi dei conservatori per sedare la protesta “nera” - Il Labour ha ereditato questi provvedimenti, e non ha avuto il tempo di emendarli, ma non è affatto chiaro se intenda farlo. La donna, che era incensurata e si occupa del marito invalido, aveva cancellato il post dopo poche ore, ma il giudice ha ritenuto che la comunicazione rientrasse nella fattispecie di reato online “minaccia di morte o danno grave” previsto dall’Online Safety Bill. (Ilfattoquotidiano.it)