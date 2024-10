Scontri fra tifosi del Livorno e polizia a Siena: sei agenti rimangono feriti (Di martedì 22 ottobre 2024) Siena, 22 ottobre 2024 – Sei agenti leggermente feriti dopo il lancio di transenne di ferro e di new jersey rossi che domenica delimitavano il posteggio riservato ai supporter livornesi, arrivati numerosi per la partita al ’Franchi’ contro il Siena. Che è stato beffato nel finale. Scene che non si vedevano da diverso tempo in occasione degli incontri sportivi su cui ora sta indagando la questura, coordinata dalla procura. Gli agenti, alcuni in forza a Siena mentre altri erano del reparto mobile chiamato come rinforzo per l’incontro di calcio, non sono gravi. Il contatto è avvenuto al termine della partita, come anticipato da La Nazione, nel posteggio riservato ai labronici. Proprio sotto la fortezza, a pochi passi dalla statua di Santa Caterina. Forse i supporter del Livorno volevano cambiare strada per dirigersi verso quelli del Siena. Lanazione.it - Scontri fra tifosi del Livorno e polizia a Siena: sei agenti rimangono feriti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Seileggermentedopo il lancio di transenne di ferro e di new jersey rossi che domenica delimitavano il posteggio riservato ai supporter livornesi, arrivati numerosi per la partita al ’Franchi’ contro il. Che è stato beffato nel finale. Scene che non si vedevano da diverso tempo in occasione degli incontri sportivi su cui ora sta indagando la questura, coordinata dalla procura. Gli, alcuni in forza amentre altri erano del reparto mobile chiamato come rinforzo per l’incontro di calcio, non sono gravi. Il contatto è avvenuto al termine della partita, come anticipato da La Nazione, nel posteggio riservato ai labronici. Proprio sotto la fortezza, a pochi passi dalla statua di Santa Caterina. Forse i supporter delvolevano cambiare strada per dirigersi verso quelli del

