Ritorsione contro la mamma | Vattene da qua

(Di martedì 22 ottobre 2024) FIRENZE Attaccato all’ingresso della sua attività, a Firenze, ha trovato un cartello: "Te ne devi andare da qua". Il riferimento è ovviamente ai fatti che hanno coinvolto suo figlio Mattia. Il gesto irrimediabile del 22enne ha anche lacerato la sua famiglia, ma lei, pur non giustificandolo, gli ha fatto sapere che non lo abbandonerà mai. Così, anche ieri mattina, nonostante Mattia abbia partecipato all’udienza di convalida del suo arresto in collegamento dal carcere di Sollicciano, sua, Samuela, era in tribunale. All’avvocato, Francesco Ceccherini, la donna ha consegnato una lettera affinché sia recapitata prima possibile a Mattia. Pensieri intimi e riservati, scritti dietro una fotografia che li ritrae insieme, qualche anno fa, al mare, felici. La donna era il principale punto di riferimento per il 22enne.