Pensioni docenti e ATA 2025, quando conoscerò l’esito della domanda? Entro il 22 aprile accertamento dall’Inps (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono scaduti il 21 ottobre i termini Entro cui docenti e ATA hanno potuto presentare domanda di pensionamento per uscire dal lavoro da settembre 2025. quando potrà conoscere l'esito della domanda il personale che ha presentato domanda? La tempistica è indicata nella circolare del 25 settembre. L'articolo Pensioni docenti e ATA 2025, quando conoscerò l’esito della domanda? Entro il 22 aprile accertamento dall’Inps . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono scaduti il 21 ottobre i terminicuie ATA hanno potuto presentaredi pensionamento per uscire dal lavoro da settembrepotrà conoscere l'esitoil personale che ha presentato? La tempistica è indicata nella circolare del 25 settembre. L'articoloe ATAil 22

