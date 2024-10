Morta 50enne investita da auto pirata, donati gli organi: il cuore trasportato a Napoli (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa donato cuore, fegato, reni e cornee Maria Luisa Di Fiore, la cinquantenne di Scapoli (Isernia) Morta ieri all’ospedale di Pescara, dopo essere stata investita da un’auto pirata, giovedì scorso, mentre attraversava la strada sulle strisce perdonali, sul lungomare Nord del capoluogo adriatico. Ricoverata nel reparto di Rianimazione, le condizioni della donna erano disperate, nonostante il delicato intervento chirurgico cui era stata sottoposta. Ieri mattina la diagnosi di morte encefalica e l’avvio del periodo di osservazione, al termine del quale, nel pomeriggio, è stato certificato il decesso. Dopo l’assenso dei familiari, è partito l’iter per il prelievo degli organi, eseguito in mattinata dall’equipe della Rianimazione, diretta da Rosa Maria Zocaro, in collaborazione con quella di Sala operatoria, diretta da Vincenzo Gargano. Anteprima24.it - Morta 50enne investita da auto pirata, donati gli organi: il cuore trasportato a Napoli Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa donato, fegato, reni e cornee Maria Luisa Di Fiore, la cinquantenne di Scapoli (Isernia)ieri all’ospedale di Pescara, dopo essere statada un’, giovedì scorso, mentre attraversava la strada sulle strisce perdonali, sul lungomare Nord del capoluogo adriatico. Ricoverata nel reparto di Rianimazione, le condizioni della donna erano disperate, nonostante il delicato intervento chirurgico cui era stata sottoposta. Ieri mattina la diagnosi di morte encefalica e l’avvio del periodo di osservazione, al termine del quale, nel pomeriggio, è stato certificato il decesso. Dopo l’assenso dei familiari, è partito l’iter per il prelievo degli, eseguito in mattinata dall’equipe della Rianimazione, diretta da Rosa Maria Zocaro, in collaborazione con quella di Sala operatoria, diretta da Vincenzo Gargano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morta in ospedale la donna investita da un'auto in viale della Riviera - Non è riuscita a superare i gravissimi traumi riportati dopo essere stata investita da un'automobile in viale della Riviera a Pescara ed è morta in ospedale. A perdere la vita una donna di 50 anni le cui condizioni erano apparse subito disperate dopo essere stata sbalzata per diverse decine di... (Ilpescara.it)

Livorno - è morta l'ottantenne investita da un'auto stamani sul viale Mameli - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Erano apparse subito critiche le condizioni di una 80enne investita da una Fiat 500 mentre stava attraversando la strada in viale Mameli nella mattina di oggi, venerdì 18 ottobre. Purtroppo, dopo essere stata rianimata, la donna è morta poco dopo... (Livornotoday.it)

Investita da un’auto a Pianura - Concetta Mele morta dopo 20 giorni in ospedale - È deceduta nell'Ospedale del Mare la donna investita a fine settembre a Pianura; aveva riportato ferite gravissime alla testa e al torace.Continua a leggere . (Fanpage.it)