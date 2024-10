La scuola ostaggio di furti e atti vandalici sarà messa in sicurezza (Di martedì 22 ottobre 2024) atti vandalici e furti sono un’emergenza con cui le scuole del municipio V fanno i conti quotidianamente. E ci sono situazioni in cui è diventato sempre più difficile arginare i danni provocati dalle incursioni. È il caso dell’istituto di istruzione superiore Giorgi-Woolf di viale Palmiro Romatoday.it - La scuola ostaggio di furti e atti vandalici sarà messa in sicurezza Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)sono un’emergenza con cui le scuole del municipio V fanno i conti quotidianamente. E ci sono situazioni in cui è diventato sempre più difficile arginare i danni provocati dalle incursioni. È il caso dell’istituto di istruzione superiore Giorgi-Woolf di viale Palmiro

Vallo della Lucania - guerra ai furti : attivata la Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) - Dalla trascorsa sera, nel circondario di Vallo della Lucania è attiva una Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli, specializzata nel controllo del territorio e contrasto a forme organizzate di criminalità predatoria, inviata dal Comando... (Salernotoday.it)

Troppi furti e atti vandalici contro gli scooter in noleggio : Pikyrent ferma il servizio a Bari - Lo comunica la stessa Pikyrent che ha dovuto "disporre. . . Numerosi "furti di batterie e atti vandalici subiti nell'ultima settimana" ai danni degli scooter della Pikyrent, società che gestisce il servizio di sharing a Bari, hanno costretto l'azienda a sospendere temporaneamente il noleggio in città. (Baritoday.it)

Vallo della Lucania - contrasto ai furti in abitazione e nelle attività commerciali - . Il furto sventato in via Scavi Nel corso dell’operazione, che ha impiegato un dispositivo composto da diverse pattuglie, i Carabinieri, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza del 112, in via Scavi di Vallo della Lucania, sono riusciti a sventare un furto e a recuperare quanto già asportato poco prima da un’abitazione da malviventi che vistisi braccati si sono dati ... (Zon.it)