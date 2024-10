Italia Viva presenta un esposto alla Corte dei Conti sui migranti in Albania (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - Italia Viva prepara "una denuncia formale alla Corte dei Conti" sul caso della nave Italiana che ha trasportato un gruppo di migranti in Albania. Lo dice al Corriere della Sera Matteo Renzi. "Meloni - spiega - ha inviato una nave con 16 persone solo per avere i Tg osannanti all'ora di cena. Ma c'era una sentenza che le impediva di farli partire cosi'. Il costo del viaggio andata e ritorno chi lo paga? Perché devono pagarlo i lettori del Corriere o qualunque altro cittadino Italiano con le proprie tasse? Questi soldi li devono restituire i membri del governo. È tutto assurdo. Le aziende chiedono migranti regolari e qualificati e noi togliamo i soldi alla sanità per sprecarli in Albania. Anche la gente di destra con cui parlo è allibita", conclude. Agi.it - Italia Viva presenta un esposto alla Corte dei Conti sui migranti in Albania Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI -prepara "una denuncia formaledei" sul caso della navena che ha trasportato un gruppo diin. Lo dice al Corriere della Sera Matteo Renzi. "Meloni - spiega - ha inviato una nave con 16 persone solo per avere i Tg osannanti all'ora di cena. Ma c'era una sentenza che le impediva di farli partire cosi'. Il costo del viaggio andata e ritorno chi lo paga? Perché devono pagarlo i lettori del Corriere o qualunque altro cittadinono con le proprie tasse? Questi soldi li devono restituire i membri del governo. È tutto assurdo. Le aziende chiedonoregolari e qualificati e noi togliamo i soldisanità per sprecarli in. Anche la gente di destra con cui parlo è allibita", conclude.

