Inter e Milan nuovo stadio a San Siro | pronta manifestazione di interesse

Inter e Milan intendono realizzare il nuovo stadio nell'area di San Siro: pronta la manifestazione di Interesse per la realizzazione di un nuovo

Inter e Milan da Giuli con Sala - nuovo stadio in area San Siro - Potenziali nuovi sviluppi nella vicenda del potenziale nuovo stadio di Inter e Milan. . Questa mattina, martedì, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, insieme a una delegazione di Inter e Milan – rappresentate dai dirigenti e dalle proprietà dei Club, Oaktree Capital e Redbird Capital Partners – e alla soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Milano, Emanuela Carpani, sono stati ... (Lapresse.it)

Inter e Milan - nuovo stadio a San Siro : svolta decisiva? La nota del Comune - Sembra essersi finalmente sbloccata la questione del nuovo stadio di Inter e Milan, con i due club decisi a procedere nell’area di San Siro. Sembra essersi finalmente sbloccata la questione del nuovo stadio di Inter e Milan, con i due club decisi a procedere nella storica area di San Siro con un nuovo impianto. (Inter-news.it)

Inter e Milan : il nuovo stadio a San Siro si fa sempre più concreto - Il dialogo tra i club e le autorità civili rappresenta un esempio di come le istituzioni possano collaborare con il settore privato per realizzare opere che, oltre a generare profitto, migliorino la qualità della vita dei cittadini. In questo contesto, è stato sottolineato l’importante ruolo delle autorità locali nella gestione del progetto, specialmente per quanto riguarda lo sviluppo e la ... (Gaeta.it)