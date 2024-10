Golf, World Tour: ad Incheon sette azzurri in gara (Di martedì 22 ottobre 2024) Prosegue il World Tour 2024 ad Incheon. In Corea del Sud, sul green del Jack Nicklaus Golf Club, ci si giocherà la carta per partecipare al World Tour del 2025 e per cercare fiducia in vista dell’Abu Dhabi Championship e del DP World Tour Championship. Presenti sette azzurri in gara con Guido Migliozzi, Andrea Pavan, Francesco Laporta, Renato Paratore, Filippo Celli, Edoardo Molinari e Lorenzo Scalise pronti a giocarsi le loro chance. Migliozzi è 20° nella Race verso Dubai e avrà ancora tre eventi a disposizione per sognare l’America. Discorso diverso per Pavan (72°) e Laporta (84°), che ambiscono a disputare almeno l’Abu Dhabi HSBC Championship. Si giocano molto, invece, Paratore (128°), Celli (137°), Edoardo Molinari (143°) e Scalise (160°). Golf, World Tour: ad Incheon sette azzurri in gara SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Prosegue il2024 ad. In Corea del Sud, sul green del Jack NicklausClub, ci si giocherà la carta per partecipare aldel 2025 e per cercare fiducia in vista dell’Abu Dhabi Championship e del DPChampionship. Presentiincon Guido Migliozzi, Andrea Pavan, Francesco Laporta, Renato Paratore, Filippo Celli, Edoardo Molinari e Lorenzo Scalise pronti a giocarsi le loro chance. Migliozzi è 20° nella Race verso Dubai e avrà ancora tre eventi a disposizione per sognare l’America. Discorso diverso per Pavan (72°) e Laporta (84°), che ambiscono a disputare almeno l’Abu Dhabi HSBC Championship. Si giocano molto, invece, Paratore (128°), Celli (137°), Edoardo Molinari (143°) e Scalise (160°).: adinSportFace.

