Estorsione e minacce mafiose, imprenditore disperato si toglie la vita. Quattro arresti tra le province di Latina e Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) Carabinieri All'Alba: Quattro arresti per Estorsione con Metodo Mafioso All'alba di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un'ordinanza emessa dall'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). L'operazione ha portato alla misura di custodia cautelare in carcere per Quattro persone accusate di Estorsione aggravata dal metodo mafioso e morte come conseguenza di altro delitto. Gli arresti sono avvenuti sia a Roma che a Latina e rappresentano un passo importante nella lotta alla criminalità organizzata sul territorio. Indagine e Pressioni Sull'imprenditore L'inchiesta è partita nel febbraio del 2023, quando un imprenditore 54enne del settore ittico ha sporto denuncia ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma.

Operazione anticrimine tra Roma e Latina : quattro arresti per estorsione aggravata e omicidio - 000 euro. Questa conclusione tragica ha ulteriormente sottolineato la gravità del fenomeno mafioso e la sua drammatica influenza sulle vite delle persone coinvolte. L’operazione segna una tappa fondamentale in un lungo cammino di lotta contro queste forme di criminalità che minacciano non solo la sicurezza, ma anche l’integrità delle comunità locali. (Gaeta.it)

Roma - estorsione con intimidazione : in manette due Casamonica - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia ... (Webmagazine24.it)

Colpo al clan dei Casamonica - arrestati due esponenti del clan perché accusati dalla Procura di Roma di associazione di tipo mafioso - estorsione e truffa - L’ultima inchiesta sul clan Casamonica Secondo quanto si apprende da un comunicato stampa, le indagini, avviate in seguito ad una denuncia sporta nel dicembre del 2019 per un’estorsione perpetrata da un trentasettenne, appartenente alla famiglia Casamonica, hanno permesso di documentare almeno altri 10 episodi delittuosi, alcuni dei quali commessi in concorso con un trentaquattrenne, ... (Lanotiziagiornale.it)