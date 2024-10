Cina: esperti, cio’ che unisce Sud globale non e’ politica (Di martedì 22 ottobre 2024) Pechino, 22 ott – (Xinhua) – “I Paesi del Sud globale non sono uniti da un blocco politico comune. Stanno dicendo di voler sviluppare la propria economia”. “Il BRICS incorpora davvero i principi della coesistenza pacifica”. Ascoltate l’economista britannico John Ross e l’esperto indiano S.L. Kanthan sui BRICS e il Sud globale. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: esperti, cio’ che unisce Sud globale non e’ politica Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Pechino, 22 ott – (Xinhua) – “I Paesi del Sudnon sono uniti da un blocco politico comune. Stanno dicendo di voler sviluppare la propria economia”. “Il BRICS incorpora davvero i principi della coesistenza pacifica”. Ascoltate l’economista britannico John Ross e l’esperto indiano S.L. Kanthan sui BRICS e il Sud. Agenzia Xinhua

