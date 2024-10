Ciclismo, Finn nella squadra Under-23 della Red Bull-Bora-Hansgrohe nel 2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 - Il Ciclismo italiano maschile non sta vivendo un momento molto florido, ma a livello di vivaio qualcosa si muove con diversi talenti in erba che si stanno mettendo in mostra nelle categorie giovanili: tra essi svetta Lorenzo Mark Finn e dopo la vittoria del titolo iridato juniores, ottenuta tra l'altro con un numero dalla lunghissima distanza, non potrebbe essere altrimenti. Non a caso, a poco meno di un mese dal Mondiale di Zurigo 2024 il giovane genovese viene ulteriormente blindato dalla Red Bull-Bora-Hansgrohe, che per il 2025 ne annuncia la promozione alla squadra Under-23. I dettagli  La notizia un po' l'aveva preannunciata già in Svizzera proprio il classe 2006 parlando di un biennio all'orizzonte nella categoria immediatamente precedente a quella professionista. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 - Ilitaliano maschile non sta vivendo un momento molto florido, ma a livello di vivaio qualcosa si muove con diversi talenti in erba che si stanno mettendo in mostra nelle categorie giovanili: tra essi svetta Lorenzo Marke dopo la vittoria del titolo iridato juniores, ottenuta tra l'altro con un numero dalla lunghissima distanza, non potrebbe essere altrimenti. Non a caso, a poco meno di un mese dal Mondiale di Zurigo 2024 il giovane genovese viene ulteriormente blindato dalla Red, che per ilne annuncia la promozione alla-23. I dettagli  La notizia un po' l'aveva preannunciata già in Svizzera proprio il classe 2006 parlando di un biennio all'orizzontecategoria immediatamente precedente a quella professionista.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salvoldi sul ciclismo italiano : “Finn ha grandi qualità . Presenti sul territorio - faremo un calendario più internazionale” - In questi anni abbiamo cercato di essere il più presenti possibile sul territorio per conoscere tante realtà e cercare di fare un lavoro più continuativo, senza focalizzarci solo in prossimità degli eventi”. L’anno prossimo con loro mi piacerebbe fare un programma di gare più internazionale”. Quanto è stato gratificante per te che hai preso in mano questo settore 3 anni fa? “Tre anni fa era uno ... (Oasport.it)

Ciclismo - Italia non pervenuta nella prova in linea maschile - ma Finn fa sperare - Il corridore laziale però praticamente non si è mai visto, è arrivato lontanissimo ed è stato piuttosto pallido. Altro Mondiale di ciclismo e altra prova in linea maschile in cui l’Italia sta a guardare. Prova in linea che si contrappone a un’ottima doppia medaglia nella cronometro da parte di Filippo Ganna ed Edoardo Affini, ma soprattutto alla speranza di Lorenzo Finn per il futuro. (Oasport.it)

Mondiali ciclismo 2024 - Cordiano Dagnoni : “Finn è un talento - diamogli tempo per la maturazione - Si sono conclusi con una performance tutt’altro che convincente nella prova in linea degli uomini élite i Mondiali di ciclismo su strada 2024. Credo sia la miglior risposta a chi afferma che non ci sono ricambi ai campioni di oggi. Questi successi sono il frutto delle scelte realizzate all’inizio del nostro mandato e concretizzato poi dal lavoro di tutti i nostri CT, degli staff e del personale ... (Oasport.it)