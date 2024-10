Liberoquotidiano.it - Calderoli: "Nel 2012 mi diedero pochi giorni di vita, sono qui alla faccia dei gufi". E fa le corna

(Di martedì 22 ottobre 2024) Agenzia Vista) Genova, 22 ottobre 2024 "Nelmidi, ricordo che chiesero al mio ufficio stampa se era vero che fossi morto. È il 2024 equa,dei". Lo ha detto il ministro agli Affari regionali e alle autonomie Robertoa Genova nel corso dell'iniziativa della Lega in corso all'hotel Bristol per i due anni di governo.ha poi abbracciato il sindaco di Genova e candidato del centrodestra Marco Bucci, arrivato insieme ai ministri Salvini, Giorgetti, Valditara, Locatelli per l'iniziativa del Carroccio. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev