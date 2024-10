Gamerbrain.net - Assassin’s Creed Shadows: Season Pass e Accesso Anticipato cancellati

(Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo i dettagli sul Meteo dinamico in, arrivano brutte notizie da Ubisoft, o almeno questo è quanto sostiene il noto giornalista Tom Henderson, ossia la cancellazione dell’e del– Gamerbrain.netUbisoft ci ripensa e dice NO sia all’che alinIn occasione di una recente sessione di domande e risposte, sul server Discord ufficiale di, Ubisoft avrebbe deciso di apportare una serie di importanti modifiche al marketing di, dalla cancellazione dell’al. Acquistando la Collector’s Edition non avrete dunque piùal gioco prima del lancio, ma tutti potranno giocarci a partire dal 14 Febbraio, salvo nuovi rinvii.