Affida a un tema il trauma: studentessa rivela la violenza sessuale subita (Di martedì 22 ottobre 2024) “Hanno trovato delle scuse per toccarmi”. E’ la drammatica rivelazione che ha Affidato a un tema. E che grazie alla professionalità, oltre alla sensibilità, della sua professoressa di italiano e storia, ha permesso di avviare le indagini per violenza sessuale aggravata dalla minore età della studentessa. La vicenda è esplosa in un istituto superiore della provincia di Ravenna. Dopo quel che ha letto durante la correzione del tema, la docente si è prima confrontata con la17enne e poi ha allertato il dirigente scolastico, che si è rivolto alla Procura. A due 23enni che lavorano nella cucina di un locale del ravennate è stata notificata la conclusione delle indagini e a uno dei due è stata contestata anche l’aggravante e della violenza continuata. Alla polizia la vittima ha raccontato di essere stata aggredita prima nella cucina del locale e poi in un’auto. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 22 ottobre 2024) “Hanno trovato delle scuse per toccarmi”. E’ la drammaticazione che hato a un. E che grazie alla professionalità, oltre alla sensibilità, della sua professoressa di italiano e storia, ha permesso di avviare le indagini peraggravata dalla minore età della. La vicenda è esplosa in un istituto superiore della provincia di Ravenna. Dopo quel che ha letto durante la correzione del, la docente si è prima confrontata con la17enne e poi ha allertato il dirigente scolastico, che si è rivolto alla Procura. A due 23enni che lavorano nella cucina di un locale del ravennate è stata notificata la conclusione delle indagini e a uno dei due è stata contestata anche l’aggravante e dellacontinuata. Alla polizia la vittima ha raccontato di essere stata aggredita prima nella cucina del locale e poi in un’auto.

